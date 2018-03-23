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Савченко оголосила голодування

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 12:30
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко заявила, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями

Народний депутат Надія Савченко у залі Шевченківського районного суду Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, виступаючи у суді, Савченко заявила, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованою.

"ДНР та ЛНР не є терористичними організаціями, вони підтримують Росію. Це територія, де проживають люди..люди українські. У мене є нагородна зброя, яку я ніколи не застосовувала. Справа є політично вмотивованою. Я була попереджена, що є замовлення на мою політичну ліквідацію. Замовником була Адміністрація президента. Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня. Зброя вивозилася в цілях вивчення. Обвинувачення необгрунтовані", - сказала Савченко.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 23 березня, розпочав розгляд клопотання сторони обвинувачення про обрання стосовно депутата Верховної ради України Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Темы: Справа Савченко    Теги: Надія Савченко, голодовка, Суд
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