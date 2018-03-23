Суд начал рассмотрение дела Савченко

Савченко начали избирать меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 23 марта, начал рассмотрение дела в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, передает корреспондент РБК-Украина.

Шевченківський районний суд Києва розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко. Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

Отметим, дело Савченко будет рассматривать судья Евгений Сидоров, сторону обвинения представляет прокурор Александр Банник. Савченко находится в боксе для задержанных, в зале судебного заседания присутствуют сестра Вера Савченко и ее мать.

Под стены суда пришла группа поддержки Савченко с плакатами "Надежда есть" и "Я за смену политической системы". Кроме того, здание суда под охрану взяли бойцы Национальной гвардии.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали, что инкриминируют Савченко. В частности, ей инкриминируют заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.