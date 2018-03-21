Савченко намерена предоставить объяснения по представлениям ГПУ на заседании регламентного комитета

Народный депутат Надежда Савченко планирует в четверг, 22 марта 2018 года, прийти на заседание парламентского комитета по вопросам регламентной работы Верховной рады и предоставить объяснения относительно представлений Генеральной прокуратуры Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник Савченко Татьяна Проторченко.

"Надежда Савченко будет на комитете, она придет, и там она будет вести разговоры. Завтра все будет понятно", - рассказала Проторченко.

По словам помощника нардепа, Савченко понимает, когда она должна предоставить объяснения комитету относительно представлений ГПУ.

"Понятно, что перед заседанием комитета (Савченко должен предоставить объяснения, - ред.). Если по процедуре нужно, она придет", - добавила Проторченко, отвечая на вопрос, обязана ли Савченко присутствовать во время рассмотрения комитетом представлений.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 марта 2018 года Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.