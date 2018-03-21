Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Савченко намерена предоставить объяснения по представлениям ГПУ на заседании регламентного комитета

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 11:08
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Регламентный комитет Рады завтра рассмотрит представления на Савченко

Народный депутат Надежда Савченко планирует в четверг, 22 марта 2018 года, прийти на заседание парламентского комитета по вопросам регламентной работы Верховной рады и предоставить объяснения относительно представлений Генеральной прокуратуры Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник Савченко Татьяна Проторченко.

"Надежда Савченко будет на комитете, она придет, и там она будет вести разговоры. Завтра все будет понятно", - рассказала Проторченко.

По словам помощника нардепа, Савченко понимает, когда она должна предоставить объяснения комитету относительно представлений ГПУ.

"Понятно, что перед заседанием комитета (Савченко должен предоставить объяснения, - ред.). Если по процедуре нужно, она придет", - добавила Проторченко, отвечая на вопрос, обязана ли Савченко присутствовать во время рассмотрения комитетом представлений.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 марта 2018 года Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Савченко до сих пор не предоставила комитету Рады объяснения по представлению ГПУ Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией
Теги: ГПУ, Надежда Савченко, Верховная Рада
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top