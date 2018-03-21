Савченко планує надати пояснення щодо подань ГПУ на засіданні регламентного комітету

Народний депутат Надія Савченко планує у четвер, 22 березня 2018 року, прийти на засідання парламентського комітету з питань регламентної роботи Верховної ради та надати пояснення щодо подань Генеральної прокуратури України. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла помічник Савченко Тетяна Проторченко.

"Надія Савченко буде на комітеті, вона прийде, і там вона буде вести розмови. Завтра все буде зрозуміло", - розповіла Проторченко.

За словами помічника нардепа, Савченко розуміє, коли вона має надати пояснення комітету щодо подань ГПУ.

"Зрозуміло, що перед засіданням комітету (Савченко має надати пояснення, - ред.). Якщо по процедурі потрібно, вона прийде", - додала Проторченко, відповідаючи на запитання, чи зобов'язана Савченко бути присутньою під час розгляду комітетом подань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 березня 2018 року Генеральна прокуратура України внесла до Верховної ради подання на зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.