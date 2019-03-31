В Саудовской Аравии выступили против признания Голан территорией Израиля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выступил против признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые были аннексированы в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время саммита арабских государств в Тунисе король саудитов заявил, что "абсолюто отвергает" любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Отмечается, что Салман также подтвердил позицию Саудовской Аравии в поддержку образования палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, 25 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После такого заявления Трампа Сирия предложила созвать внеочередное заседание Совета безопасности международной Организации объединенных наций за признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Добавим, что Украина выполняет решения Совета безопасности ООН по статусу Голанских высот.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".