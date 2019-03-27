Сирия созывает заседание СБ ООН

Сирия созывает заседание по Голанским высотам
Сирия предлагает созвать внеочередное заседание Совета безопасности международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Сообщается, что Сирия требует созвать внеочередное заседание.
"Сирия требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот", - говорится в сообщении.
#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN— AFP news agency (@AFP) March 26, 2019
Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот.
В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".
РБК-Украина писало, что Трамп в понедельник, 25 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.