Сирия созывает заседание СБ ООН

Фото: Голанские высоты (twitter.com/Doranimated)

Сирия созывает заседание по Голанским высотам

Сирия предлагает созвать внеочередное заседание Совета безопасности международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Сирия требует созвать внеочередное заседание.

"Сирия требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот", - говорится в сообщении.

#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN — AFP news agency (@AFP) March 26, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

РБК-Украина писало, что Трамп в понедельник, 25 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.