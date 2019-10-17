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В Саудовской Аравии в результате ДТП с автобусом погибли 35 паломников

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 02:58
В Саудовской Аравии в результате ДТП с автобусом погибли 35 паломников
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся

На западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали. Об этом сообщил представитель полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Саудовское информационное агентство.

По данным агентства, авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина, в результате происшествия транспортное средство загорелось.

В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран.

Напомним, 1 октября на юге Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек, еще 30 человек пострадали

5 октября в Румынии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли десять человек, еще семеро пострадали. Инцидент произошел около 5 утра по местному времени возле поселка Балачу в округе Яломицы, по данным Министерства внутренних дел Румынии, четверо пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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