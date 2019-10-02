В Перу автобус упал в пропасть, десятки жертв

Фото: на месте ДТП в Перу (twitter.com/SalibaJes)

Погибли более 20 человек

На юге Перу во вторник, 1 октября, пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную службу по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом в Twitter.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Киспиканчи. В результате падения автобуса погибли по меньшей мере 23 человека, еще 30 человек пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Пока причины аварии не сообщаются. По факту инцидента проводится расследование.

Напомним, во вторник, 1 октября, в Николаевской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовики.В салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров. В результате столкновения транспортных средств погиб один человек.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых ребенок. Двое водителей и трое пассажиров госпитализированы.