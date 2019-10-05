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В Румынии при ДТП с грузовиком погибли 10 человек

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 21:23
В Румынии при ДТП с грузовиком погибли 10 человек
Фото: ДТП в Румынии (из открытых источников)

В Румынии столкнулись грузовик и миниавтобус

В Румынии в результате столкновения грузовика с миниавтобусом погибли десять человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По данным Министерства внутренних дел Румынии, четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около 5 утра по местному времени возле поселка Балачу в округе Яломицы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на одном из железнодорожных переездов уезда Тимишоара в Румынии в результате столкновения товарного поезда с автомобилем четыре погибли человека. По предварительной информации, мужчина, который был за рулем автомобиля, не подстраховался на железнодорожном переезде, в результате чего товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Кроме того, в городе Сучава в Румынии, мотоцикл столкнулся с украинским туристическим автобусом, в результате чего погибли два человека. В автобусе находились 67 украинцев, в том числе 20 детей. Они не обращались за медицинской помощью. В результате ДТП погиб водитель и пассажир мотоцикла.

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