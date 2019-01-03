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Цена нефти Brent поднялась выше 56 долларов за баррель

Новости » Энергетика    03.01.2019 - 15:36
Цена нефти Brent поднялась выше 56 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent подорожала на 7,41%

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 3 января 2019 года, находится выше отметки в 56 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:25 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 56,07 доллара. Это на 7,41% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена за баррель нефти Brent составляла 54,38 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Как писало РБК-Украина, администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

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Новости Украины Brentнефть
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