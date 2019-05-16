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В Йемене в результате бомбардировок погибли шесть человек

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 14:37
В Йемене в результате бомбардировок погибли шесть человек
Фото: результат бомбардировки в Сане (twitter.com/OsamahAlrawhani)

На данный момент спасатели ищут возможных выживших в результате авиаудара

В столице Йемена Сана погибли по меньшей мере шестеро человек в результате бомбардировок возглавляемой коалицией Саудовской Аравией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Xinhua.

Сообщается, что двое взрослых и четверо детей были убиты после того, как авиаудар коалиции пришелся по дому семьи, 52 человека получили ранения.

Дом расположен в районе Рабат в центре города Сана. Все дома по соседству были сильно повреждены. На данный момент спасатели ищут возможных выживших в результате авиаудара. 

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале военной операции против хуситов в Йемене. Операция началась после того, как повстанцы-хуситы во вторник, 14 мая, атаковали вооруженными беспилотниками две саудовские нефтяные насосные станции, что привело к пожару и повреждениям.

Фото: результат бомбардировки в Сане (twitter.com/OsamahAlrawhani) 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле в результате удара авиации аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, на один из пригородов Саны (Йемен) погибли более 10 человек. Еще почти 100 человек получили ранения.

Кроме того, в южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. В результате конфликта погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев.

 

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Новости Украины Йеменбомбардировка
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