В Йемене в результате бомбардировок погибли шесть человек

Фото: результат бомбардировки в Сане (twitter.com/OsamahAlrawhani)

На данный момент спасатели ищут возможных выживших в результате авиаудара

В столице Йемена Сана погибли по меньшей мере шестеро человек в результате бомбардировок возглавляемой коалицией Саудовской Аравией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что двое взрослых и четверо детей были убиты после того, как авиаудар коалиции пришелся по дому семьи, 52 человека получили ранения.

Дом расположен в районе Рабат в центре города Сана. Все дома по соседству были сильно повреждены. На данный момент с пасатели ищут возможных выживших в результате авиаудара.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале военной операции против хуситов в Йемене. Операция началась после того, как повстанцы-хуситы во вторник, 14 мая, атаковали вооруженными беспилотниками две саудовские нефтяные насосные станции, что привело к пожару и повреждениям.

Фото: результат бомбардировки в Сане (twitter.com/OsamahAlrawhani)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле в результате удара авиации аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, на один из пригородов Саны (Йемен) погибли более 10 человек. Еще почти 100 человек получили ранения.

Кроме того, в южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. В результате конфликта погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев.