В Саудовской Аравии атаковали аэропорт, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии были ранены восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию подтвердил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на своего корреспондента. Также СМИ добавляют, что ранее о нападениях на аэропорты с помощью беспилотников заявляло йеменское движение Хути. Его сторонники сообщали, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии.

Напомним, 26 мая 2019 беспилотники йеменских повстанцев движения "Ансар Аллах" уже атаковали аэропорт в городе Джизан в Саудовской Аравии. Тогда целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.

Добавим, что с 12 июня хуситы нанесли несколько ударов по аэропорту Абха, когда в результате ракетной атаки были ранены 26 человек. Хуситы усилили нападения на саудовские города в связи с эскалацией напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.

Отметим, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подготовило набор правил пользования дронами и Европейский союз стал первым регионом в мире, в котором прописаны такие правила. Такой шаг, в частности, позволит предотвратить событиям в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда работу аэровокзалов было приостановлено из-за того, что дроны залетели на их территории.