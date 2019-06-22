МИД Ирана вызвал посла ОАЭ из-за ситуации с беспилотником

Иллюстративное фото (rferl.org)

Американский беспилотник, который был сбит Ираном, взлетел с территории ОАЭ

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов из-за ситуации с уничтожением американского беспилотника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, посол ОАЭ Шамис Хамис аль-Муслихи был вызван из-за того, что американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, вошел в иранских воздушное пространство, взлетел с базы США, расположенной на территории Объединенных Эмиратов.

"Для Ирана неприемлемо размещение вооруженных сил иностранного государства (на территории другого государства - ред.) с целью нарушения водного, наземного и воздушного пространства Ирана", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

Позднее, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.