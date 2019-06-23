У Саудівській Аравії атакували аеропорт, є постраждалі

Фото: аеропорт Абха (Twitter/Reuters)

Аеропорт атакували за допомогою безпілотника

У результаті атаки безпілотника на аеропорт Абха в Саудівській Аравії були поранені вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Інфомацію підтвердив саудівський телеканал Аль-Арабія з посиланням на свого власного кореспондента. Також ЗМІ додають, що раніше про напади на аеропорти за допомогою безпілотників заявляв єменський рух Хуті. Його прибічники повідомляли, що вони напали на аеропорти Абха і Джизан в південній частині Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 26 травня 2019 безпілотники єменських повстанців руху "Ансар Аллах" вже атакували аеропорт у місті Джізан у Саудівській Аравії. Тоді метою ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

Додамо, що з 12 червня хусити завдали кілька ударів по аеропорту Абха, коли в результаті ракетної атаки було поранено 26 осіб. Хусити посилили напади на саудівські міста у зв'язку з ескалацією напруженості між Іраном і арабськими державами Перської затоки, яких підтримують США.

Відзначимо, що Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) підготувало набір правил користування дронами і Європейський союз став першим регіоном у світі, у якому прописані такі правила. Такий крок, зокрема, дозволить запобігти подіям в аеропортах Гатвік і Хітроу, коли роботу аеровокзалів було призупинено через те, що дрони залетіли на їх території.