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Саудовский принц отрицает заказ убийства Хашогги

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 14:47
Саудовский принц отрицает заказ убийства Хашогги
Фото: Мухаммед бен Салман (facebook.com/Mohammed.bin.Salman.Al.Saud110)

При этом наследник саудовского престола заявил, что берет на себя "полную ответственность" за убийство

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отрицает обвинения в том, что он приказал убить саудовского журналиста Джамала Хашогги. Об этом сообщает Sky.News.

На вопрос, приказал ли он убить Хашогги, принц Мухаммед ответил: "Абсолютно нет". При этом наследник саудовского престола заявил, что берет на себя "полную ответственность" за убийство.

"Но я беру на себя полную ответственность как лидер в Саудовской Аравии, тем более что это было совершено людьми, работающими на правительство Саудовской Аравии", - сказал принц Мухаммед.

Мухаммед бен Салман заявил, что убийство Хашогги было "отвратительным преступлением" и "ошибкой" со стороны саудовских агентов.

Напомним, ранее Мухаммед бин Салман признал, что физическая ликвидация Хашогги произошла под его контролем.

Ранее сообщалось, что журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

РБК-Украина сообщало, что 20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также выразили предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

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