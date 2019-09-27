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Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев

Новости » Общество    27.09.2019 - 10:54
Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев
Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)

Новые правила начнут действовать с 28 сентября

Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в Facebook.

Сообщается, что теперь по прибытию в страну можно получить электронную туристическую визу.

"Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы. Нововведение начнет действовать уже 28 сентября", - подчеркнул Соколюк

Глава Государственной миграционной службы отметил, что Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы.

"С недавнего времени в страну можно было попасть только туристам, путешествовавшим группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые "религиозные визы "для посещения святых для мусульман мест", - добавил он.

Напомним, Украина договорилась об установлении дипломатических отношений со страной Гренада. Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

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Новости Украины визыСаудовская Аравияукраинцы
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