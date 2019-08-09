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В МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину

Новости » Общество    09.08.2019 - 14:55
В МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину
Иллюстративное фото (flickr.com)

Граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии чаще всего оформляли украинские электронные визы

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) зафиксировали с января по июль 2019 года, что больше всего украинских электронных виз оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря МИД Андрея Зайца.

По словам госсекретаря, в 2019 году оформили более 20 тысяч электронных виз иностранцам, но самыми активными пользователями "е-виза" стали граждане Китая (12 125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).

"Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года, которыми пользуются иностранцы из 52 стран. Этому удобному новейшему механизму всего чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", - сообщил Заяц в Twitter.

Отмечается, что чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618). Самому молодому аппликанту на е-визу было 2 месяца, самому старшему - 96 лет.

Напомним, что с 2018 года стартовало онлайн оформление иностранцам электронных виз (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.

 

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