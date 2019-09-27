Саудівська Аравія спростила отримання туристичної візи для українців

Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)

Нові правила почнуть діяти з 28 вересня

Саудівська Аравія спростила для громадян ряду країн, враховуючи українців, отримання туристичної візи терміном дії до 90 днів. Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк Facebook.

Повідомляється, що тепер по прибуттю в країну можна отримати електронну туристичну візу.

"Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Українці теж входять до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи. Нововведення почне діяти уже 28 вересня", - наголосив Соколюк



Голова Державної міграційної служби зазначив, що Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи.

"З недавнього часу до країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами. Також Саудівська Аравія видавала так звані "релігійні візи" для відвідування святих для мусульман місць", - додав він.

Нагадаємо, Україна домовилася про встановлення дипломатичних відносин з країною Гренада. Міністри також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однієї з країн Латинської Америки - Еквадором. Еквадор став 21-ю країною з безвизом для українців серед країн Латинської Америки.