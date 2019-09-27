ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саудівська Аравія спростила отримання туристичної візи для українців

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 10:54
Саудівська Аравія спростила отримання туристичної візи для українців
Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)

Нові правила почнуть діяти з 28 вересня

Саудівська Аравія спростила для громадян ряду країн, враховуючи українців, отримання туристичної візи терміном дії до 90 днів. Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк Facebook.

Повідомляється, що тепер по прибуттю в країну можна отримати електронну туристичну візу.

"Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Українці теж входять до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи. Нововведення почне діяти уже 28 вересня", - наголосив Соколюк

Голова Державної міграційної служби зазначив, що Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи.

"З недавнього часу до країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами. Також Саудівська Аравія видавала так звані "релігійні візи" для відвідування святих для мусульман місць", - додав він.

Нагадаємо, Україна домовилася про встановлення дипломатичних відносин з країною Гренада. Міністри також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однієї з країн Латинської Америки - Еквадором. Еквадор став 21-ю країною з безвизом для українців серед країн Латинської Америки.

Саудівський принц визнав відповідальність за вбивство Хашоггі Німеччина спростувала заяви про видачу віз мешканцям Донбасу із російськими паспортами
Новини України визыСаудовская Аравияукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся