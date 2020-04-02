ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саудовская Аравия призвала провести срочную встречу ОПЕК+

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 18:18
Саудовская Аравия призвала провести срочную встречу ОПЕК+
Фото: встреча ОПЕК+ (facebook.com/OPECSecretariat)

Эр-Рияд призывает обсудить восстановление рынка нефти

Саудовская Аравия призывает срочно провести встречу Организации стран-экспортеров нефти с участием России (ОПЕК+) по соглашению о восстановлении рынка нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Саудовского агентства печати.

Эр-Рияд призывает срочно обсудить достижения справедливого соглашения по восстановлению рынка нефти.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти прекратила свое действие. Сделка позволяла удерживать цены на нефть на уровне не ниже 50 долларов за баррель. Переговоры о продлении срока действия соглашения провалились 6 марта.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравией по цене на нефть. Трамп подчеркнул, что США готовы присоединиться к диалогу в случае такой необходимости.

Кроме того, Трамп анонсировал подписание соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. После этого заявления Трампа цены на нефть начали расти.

Цены на нефть резко поднялись почти на 50% Fitch ухудшило прогноз по цене на нефть на 2020 год
Новости Украины нефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь