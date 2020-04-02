Саудовская Аравия призвала провести срочную встречу ОПЕК+

Фото: встреча ОПЕК+ (facebook.com/OPECSecretariat)

Эр-Рияд призывает обсудить восстановление рынка нефти

Саудовская Аравия призывает срочно провести встречу Организации стран-экспортеров нефти с участием России (ОПЕК+) по соглашению о восстановлении рынка нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Саудовского агентства печати.

Эр-Рияд призывает срочно обсудить достижения справедливого соглашения по восстановлению рынка нефти.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти прекратила свое действие. Сделка позволяла удерживать цены на нефть на уровне не ниже 50 долларов за баррель. Переговоры о продлении срока действия соглашения провалились 6 марта.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравией по цене на нефть. Трамп подчеркнул, что США готовы присоединиться к диалогу в случае такой необходимости.

Кроме того, Трамп анонсировал подписание соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. После этого заявления Трампа цены на нефть начали расти.