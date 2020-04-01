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Прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Новости » Экономика     01.04.2020 - 01:40
Прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Заключенная в 2016 году сделка позволяла удерживать цены на нефть выше 50 долларов за баррель

Начиная со среды, 1 апреля, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратил свое действие. Об этом передает Reuters.

Сделка была заключена добывающими нефть государствами в конце 2016 года. и позволяла удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

Переговоры участников ОПЕК+ проходили 6 марта в Вене, однако они провалились - странам не удалось договориться о продлении действия соглашения: Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим членом ОПЕК, выступала за сокращение из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в мире.

Позже саудовская государственная компания Saidi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на более 25%, до 12,3 млн баррелей. Также она пообещала покупателям скидки.

Напомним, во вторник, 31 марта, цены на нефть начали расти, когда президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Стоимость нефти отошла от 18-летних минимумов.

Нефть упала в цене ниже 22 долларов впервые за 17 лет Цены на нефть упали до минимума с 2002 года
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