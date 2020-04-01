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Трамп готов присоединиться к российско-саудовским переговорам о цене нефти

Новости » Экономика     01.04.2020 - 09:25
Трамп готов присоединиться к российско-саудовским переговорам о цене нефти
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готовы взять участие в диалоге в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравией относительно цены нефти. Об этом сообщается "Радио.Свобода".

По его словам, США готовы вступить в диалог в случае такой необходимости.

"Две страны это обсуждают, и я присоединюсь в подходящее время, если это потребуется", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что уже обсуждал тему нефти с лидерами России и Саудовской Аравии.

Напомним, начиная со среды, 1 апреля, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие. Заключенная в 2016 году сделка позволяла удерживать цены на нефть выше 50 долларов за баррель. Однако 6 марта переговоры участников ОПЕК+ провалились. В частности, Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия выступала за сокращение из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в мире.

Также РБК-Украина писало, что 31 марта цены на нефть начали расти, когда президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Стоимость нефти отошла от 18-летних минимумов.

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