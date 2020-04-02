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Саудівська Аравія закликала провести термінову зустріч ОПЕК+

Новини » Фінансова криза 2020     02.04.2020 - 18:18
Саудівська Аравія закликала провести термінову зустріч ОПЕК+
Фото: зустріч ОПЕК+ (facebook.com/OPECSecretariat)

Ер-Ріяд закликає обговорити відновлення ринку нафти

Саудівська Аравія закликає терміново провести зустріч Організації країн-експортерів нафти за участі Росії (ОПЕК+) щодо угоди про відновлення ринку нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Саудівського агентства друку.

Ер-Ріяд закликає терміново обговорити досягнення справедливої угоди щодо відновлення ринку нафти.

"Королівство закликає до термінового проведення зустрічі ОПЕК+ і групи інших країн з метою досягнення справедливої угоди, яка відновить бажаний баланс на ринках нафти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угода ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти припинила свою дію. Угода дозволяла утримувати ціни на нафту на рівні не нижче 50 доларів за барель. Переговори щодо продовження терміну дії угоди провалилися 6 березня.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів між Росією і Саудівською Аравією щодо ціни на нафту. Трамп наголосив, що США готові приєднатися до діалогу в разі такої необхідності.

Крім того, Трамп анонсував підписання угоди, яка покладе кінець ціновій війні між Саудівською Аравією і Росією. Після цієї заяви Трампа ціни на нафту почали зростати.

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