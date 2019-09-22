Саудівська Аравія планує відновити видобуток нафти до кінця вересня

Ілюстративне фото (statoil.com)

В даний час на НПЗ Saudi Aramco цілодобово ведуться роботи

Компанія Saudi Aramco планує до кінця вересня вийти на колишній рівень видобутку нафти, після атаки дронів на об'єкт НПЗ. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, роботи ведуться цілодобово, необхідне обладнання доправили із США і Європейського союзу.

Нафтовидобувна компанія Aramco скоротила видобуток нафти на 5 млн барелів на добу.

Нагадаємо, 21 вересня РБК-Україна писало, що ціни на північноморську нафту марки Brent показали максимальний тижневий зростання з початку 2019 року після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели з допомогою дронов.

Коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентної атаки" на світовий енергетичний ринок. Крім того, Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками приймуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою після цього інциденту. У свою чергу, Іран заперечує причетність до цих атак.