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Саудовская Аравия присоединилась к патрулированию вод возле Ирана

Новости » Политика    18.09.2019 - 12:34
Саудовская Аравия присоединилась к патрулированию вод возле Ирана
Фото: Персидский залив (wikipedia.org)

Саудовская Аравия присоединяется к миссии США в Персидском заливе

Саудовская Аравия присоединилась к коалиции во главе с США для патрулирования вод возле Ирана и Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовские СМИ.

Сообщается, что Саудовская Аравия будет участвовать в миссии по патрулированию стратегических вод в Персидском заливе. Патрулирование будет охватывать Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы.

Отметим, ранее к этой коалиции уже присоединились Великобритания, Австралия и Бахрейн.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся вследствие атаки, которую провели с помощью дронов.

Комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок. Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого инцидента. В свою очередь, Иран отрицает причастность к этим атакам.

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