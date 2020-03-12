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Саудівська Аравія планує постачати нафту за рекордно низькою ціною, - Bloomberg

Новини » Енергетика     12.03.2020 - 14:30
Саудівська Аравія планує постачати нафту за рекордно низькою ціною, - Bloomberg
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Королівство готове поставляти нафту марки Arab Light в Роттердам за ціною 25 доларів за барель

Саудівська Аравія може потроїти поставки нафти в Європу з великою знижкою, за ціною 25 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Саудівська Аравія готова постачати нафту марки Arab Light в Роттердам за ціною 25 доларів за барель. Видання пише, що так європейський нафтовий ринок "перетвориться в місце найбільш запеклої боротьби за нафту між ер-Ріяд або Москвою".

Нагадаємо, ціни на нафту обвалилися на тлі зриву угоди ОПЕК+ про обмеження видобутку і погроз Ер-Ріяда влаштувати цінову війну на нафтовому ринку.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік з 60 до 40 доларів за барель. При цьому прогноз цін на нафту у 2021 році знижено з 55 до 50 доларів за барель, а ціни на природний газ на 2020 рік знижено з 2,25 до 2,00 доларів за один мільйон британських теплових одиниць.

Нагадаємо, в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.

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