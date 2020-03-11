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Цены на нефть снова упали на новостях из Саудовской Аравии

Новости » Экономика     11.03.2020 - 15:41
Цены на нефть снова упали на новостях из Саудовской Аравии
Иллюстративное фото (pixabay.com/Bru-nO)

Цены на нефть упали на 4%, котировки торгуются в районе 36 долларов

Цены на нефть североморской марки Brent упали почти на 4% на новостях из Саудовской Аравии, которая намерена нарастить объемы добычи нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что цены на нефть упали почти на 4% по сравнению с открытием торговой сессии, сейчас Brent торгуется в районе 36 долларов за баррель.

Отметим, цены на нефть пошли вниз после сегодняшнего заявления Саудовской Аравии, которая объявила о намерениях нарастить добычу не на 12 млн баррелей в день, а на 13 млн. При этом сегодня утром цена нефти марки Brent на открытии торгов прибавляла в стоимости почти 11%, достигнув отметки 39,29 доллара.

До этого цены на нефть обрушились на фоне срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и угроз Эр-Рияда устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год с 60 до 40 долларов за баррель. При этом прогноз цен на нефть в 2021 году снижен с 55 до 50 долларов за баррель, а цены на природный газ на 2020 год снижен с 2,25 до 2,00 долларов за один миллион британских тепловых единиц.

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