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Саудовская Аравия отсрочила вакцинацию Pfizer из-за срывов поставок препарата

Саудовская Аравия, Четверг 21 января 2021 14:44
Саудовская Аравия отсрочила вакцинацию Pfizer из-за срывов поставок препарата
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Саудовская Аравия временно приостановила процедуру вакцинации населения от коронавируса препаратом Pfizer. Это связано со срывом сроков поставок вакцины компании в страну.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии.

Процесс вакцинации населения начался в Саудовской Аравии 17 декабря. За это время на вакцинацию записались около 2 миллионов человек.

"График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства. Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", - заявили в министерстве.

Напомним, на этой неделе Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Позже компания заверила, что вовремя поставит свой препарат в страны Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer подтвердила Канаде, что на следующей неделе не стоит ожидать поставок вакцины от коронавируса.

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Новости Украины Общество Саудовская Аравиявакцина от коронавируса

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