Pfizer заверил ЕС, что вовремя поставит дозы вакцины в первом квартале года

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer вовремя поставит препарат в страны Евросоюза. Это произойдет несмотря на временное сокращение поставок в Европу.

Об этом заявила исполнительный директор Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

"Гендиректор компании Pfizer заверил меня, что все гарантированные дозы первого квартала будут доставлены в первом квартале", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Также шесть стран-участниц Евросоюза считают неприемлемым сокращение поставки вакцин от COVID компании Pfizer. Соответствующее письмо направили Еврокомиссии правительства Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.