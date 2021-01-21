Саудівська Аравія відстрочила вакцинацію Pfizer через зрив поставок препарату

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Саудівська Аравія тимчасово призупинила процедуру вакцинації населення від коронавірусу препаратом Pfizer. Це пов'язано зі зривом термінів постачання вакцини компанії в країну.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Саудівської Аравії.

Процес вакцинації населення почався в Саудівській Аравії 17 грудня. За цей час на вакцинацію записалися близько 2 мільйонів осіб.

"Графік введення вакцини від коронавірусу для тих, хто отримав першу дозу, змінюється за запізнення поставок вакцини в королівство і в усі країни світу, що експортують вакцину, з боку компанії у зв'язку з припиненням роботи заводу для розширення виробництва. Дата прийому другої дози відкладається, отримав першу дозу буде надіслано текстове повідомлення з новими датами вакцинації", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, на цьому тижні Pfizer тимчасово скоротив поставки своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Пізніше компанія запевнила, що вчасно поставить свій препарат у країни Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer підтвердила Канаді, що на наступному тижні не варто очікувати поставок вакцини від коронавірусу.