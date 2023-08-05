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У Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України. Вони проходять у місті Джидда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни Росії проти України.

У саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

У форумі не бере участі Росія, проте Кремль заявив, що буде "стежити" за перебігом зустрічі.

Саміт у Джідді

У Саудівській Аравії відбудеться зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьмуть участь представники понад 30 країн, зокрема США, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики.

Китай також вирішив приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Водночас Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками.

Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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