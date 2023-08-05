В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине

В Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине. Они проходят в городе Джидда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.
Украина и ее союзники надеются, что на встрече в Джидде будут согласованы ключевые принципы прекращения войны России против Украины.
В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.
В форуме не принимает участие Россия, однако Кремль заявил, что будет "следить" за ходом встречи.
Саммит в Джидде
В Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.
При этом Китай также решил присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.
В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.
В то же время Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников.
Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.
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