У Саудівській Аравії хочуть смертної кари для вчених за користування соцмережами

Як зазначає видання, судові документи розкривають причини арешту Авада Аль-Карні, відомого професора права, який виступає за реформи. Йому інкримінується, зокрема, наявність облікового запису в Twitter і використання WhatsApp для поширення новин, які вважаються "ворожими" для королівства.

Деталями звинувачень, висунутих проти Аль-Карні, з Guardian поділився син ученого Насер, який минулого року втік до Британії, де, за його словами, він шукає захисту. Документи прокуратури, якими поділився Насер Аль-Карні, засвідчують, що використання соціальних мереж та інших комунікацій було криміналізовано в королівстві з початку правління принца Мухаммеда.

Арешт 65-річного Авада Аль-Карні у вересні 2017 року став початком придушення інакомислення з боку владної родини. У контрольованих Саудівською Аравією ЗМІ Аль-Карні зображували як небезпечного проповідника, але дисиденти стверджують, що Аль-Карні був важливим і поважним інтелектуалом із чисельними прихильниками в соціальних мережах, зокрема мав 2 млн підписників у Twitter.

Водночас правителі Саудівської Аравії самі є основними інвесторами в соціальні медіа-платформи. Так, уряд і державні інвестори нещодавно збільшили свою фінансову частку в соціальних медіа-платформах США, включаючи Twitter і Facebook, і розважальних компаніях, таких як Disney. Принц Аль-Валід бін Талал, інвестор із Саудівської Аравії, є другим за величиною інвестором у Twitter після поглинання соціальної медіа-платформи Ілоном Маском. Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії (Public Investment Fund) окремо збільшив свою частку в Facebook і Meta - компанії, яка володіє Facebook і WhatsApp.

Джид Басюні, голова правозахисної групи Reprieve з прав людини на Близькому Сході та в Північній Африці, сказав, що справа Аль-Карні вписується в тенденцію, яку спостерігала група, коли науковцям і академікам загрожує смертна кара за твіти та висловлювання своїх поглядів. За словами Басюні, королівство прагне створити на міжнародному рівні імідж інвестування в технології, сучасну інфраструктуру, спорт і розваги.

"Але водночас це абсолютно несумісно з усіма випадками, які ми бачимо, де говоримо про те, що прокурор під керівництвом Мухаммеда ібн Салмана закликає вбивати людей за їхні думки, за твіти, за розмови. Вони не небезпечні, вони не закликають до повалення режиму", - уточнив він.

Правозахисники та саудівські дисиденти, які живуть у вигнанні, попередили, що влада королівства бере участь у нових і жорстких репресіях проти осіб, які вважаються критиками саудівського уряду.