В Саудовской Аравии хотят смертной казни для ученых за использование соцсетей

Как отмечает издание, судебные документы раскрывают причины ареста Авада Аль-Карни, известного профессора права, выступающего за реформы. Ему инкриминируется, в частности, наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp для распространения новостей, которые считаются "враждебными" для королевства.

Деталями обвинений, выдвинутых против Аль-Карни, с Guardian поделился сын ученого Насер, который в прошлом году бежал в Британию, где, по его словам, он ищет защиты. Документы прокуратуры, которыми поделился Насер Аль-Карни, свидетельствуют о том, что использование социальных сетей и других коммуникаций было криминализировано в королевстве с начала правления принца Мухаммеда.

Арест 65-летнего Авада Аль-Карни в сентябре 2017 года стал началом подавления инакомыслия со стороны властной семьи. В контролируемых Саудовской Аравией СМИ Аль-Карни изображали как опасного проповедника, но диссиденты утверждают, что Аль-Карни был важным и уважаемым интеллектуалом с многочисленными поклонниками в социальных сетях, в частности имел 2 млн подписчиков в Twitter.

В то же время правители Саудовской Аравии сами являются основными инвесторами в социальные медиаплатформы. Например, правительство и государственные инвесторы недавно увеличили свою финансовую долю в социальных медиа-платформах США, включая Twitter и Facebook, и развлекательных компаниях, таких как Disney. Принц Аль-Валид бин Талал, инвестор из Саудовской Аравии, является вторым по величине инвестором в Twitter после поглощения социальной медиаплатформы Илоном Маском. Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (Public Investment Fund) отдельно увеличил свою долю в Facebook и Meta - компании, владеющей Facebook и WhatsApp.

Джид Басюни, глава правозащитной группы Reprieve по правам человека на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сказал, что дело Аль-Карни вписывается в тенденцию, которую наблюдала группа, когда ученым и академикам грозит смертная казнь за твиты и выражения своих взглядов. По словам Басюни, королевство стремится создать на международном уровне имидж инвестирования в технологии, современную инфраструктуру, спорт и развлечения.

"Но одновременно это абсолютно несовместимо со всеми случаями, которые мы видим, где говорим о том, что прокурор под руководством Мухаммеда ибн Салмана призывает убивать людей за их мнения, за твиты, за разговоры. Они не опасны, они не призывают к свержению режима", - уточнил он.

Правозащитники и саудовские диссиденты, живущие в изгнании, предупредили, что власти королевства принимают участие в новых и жестоких репрессиях против лиц, считающихся критиками саудовского правительства.