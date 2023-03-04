В рамках програми на 100 млн доларів, Саудівська Аравія направила до України 3 літаки з гуманітарною допомогою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Серед допомоги:
Гуманітарну допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.
"Нагадаю, що меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда", - пише Єрмак.
Керівник Офісу президента привітав підтримку Саудівської Аравії Україні.
Фото: Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні (t.me/ermaka2022)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Корея нещодавно передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після російських атак.
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