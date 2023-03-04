Корея передала екскаватори для відновлення енергетичної інфраструктури України

Республіка Корея передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після терористичних атак з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

За даними прес-служби, у межах гуманітарної допомоги від Республіки Корея в Україну надійшло 4 екскаватори. Ця техніка дозволить пришвидшити виконання ремонтних робіт з відновлення енергетичної інфраструктури.

Загалом за останні три місяці за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Корея в Україну надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 114,3 тонни.

Для відновлення енергетичного сектору України корейські партнери передали генератори та екскаватори, зазначили в Міненерго.