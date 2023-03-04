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Корея передала екскаватори для відновлення енергетичної інфраструктури України

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Україна, Субота 04 березня 2023 12:28
Корея передала екскаватори для відновлення енергетичної інфраструктури України Фото: Україна отримала від Кореї екскаватори для відновлення енергетичної інфраструктури  (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Республіка Корея передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після терористичних атак з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, у межах гуманітарної допомоги від Республіки Корея в Україну надійшло 4 екскаватори. Ця техніка дозволить пришвидшити виконання ремонтних робіт з відновлення енергетичної інфраструктури.

Загалом за останні три місяці за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Корея в Україну надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 114,3 тонни.

Для відновлення енергетичного сектору України корейські партнери передали генератори та екскаватори, зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, з липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання.

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Минэнерго Корея
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