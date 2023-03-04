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Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине

Фото: Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках программы на 100 млн долларов, Саудовская Аравия направила в Украину 3 самолета с гуманитарной помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Среди помощи:

  • 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт;
  • теплые одеяла;
  • средства гигиены

Гуманитарную помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.

"Напомню, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда", - пишет Ермак.

Глава Офиса президента приветствовал поддержку Саудовской Аравии Украины.

Фото: Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине (t.me/ermaka2022)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Корея недавно передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после российских атак.

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