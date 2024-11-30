Саудівська Аравія відмовилася від угоди зі США заради примирення з Ізраїлем, - Reuters

Намагаючись укласти широкомасштабний договір про взаємну безпеку на початку цього року, Ер-Ріяд пом'якшив свою позицію щодо визнання палестинської державності. Влада країни повідомила Вашингтону, що для нормалізації відносин королівства Перської затоки буде достатньо публічної прихильності Ізраїлю до рішення про створення дві держави на захід від річки Йордан.

За даними двох саудівських і трьох західних джерел, на тлі громадського гніву в Саудівській Аравії та на всьому Близькому Сході через військові дії Ізраїлю в Секторі Газа, спадковий принц Мухаммед ібн Салман знову поставив визнання Ізраїлю в залежність від конкретних кроків зі створення палестинської держави.

За словами західних дипломатів, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як і раніше, прагне нормалізації відносин з Саудівською Аравією, що дасть йому ширше визнання в арабському світі.

Однак він стикається з потужною опозицією щодо будь-яких поступок палестинцям після вторгнення ХАМАС з Сектору Газа 7 жовтня 2023 року та усвідомлює, що будь-який жест убік державності призведе до розколу його правлячої коаліції.

Партнерство замість взаємної оборони

Оскільки обидва лідери поки що обмежені своїми внутрішніми силовими структурами, Ер-Ріяд і Вашингтон сподіваються, що більш скромний оборонний пакт між державами може бути укладений до того, як президент Джо Байден покине Білий дім у січні наступного року.

За словами шести джерел Reuters, повноцінний американо-саудівський договір має схвалити Сенат США більшістю у дві третини голосів, але цього не станеться, якщо Ер-Ріяд не визнає Ізраїль. У вересні ібн Салман заявив, що дипломатичні відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією можуть бути встановлені лише після створення незалежної Палестинської держави зі столицею в східному Єрусалимі.

Угода, що зараз обговорюється, передбачає розширення спільних військових навчань і тренувань для протидії регіональним загрозам, переважно з боку Ірану. За словами джерел, договір сприятиме партнерству між американськими та саудівськими оборонними компаніями, з гарантіями запобігання співпраці з Китаєм.

Угода сприятиме інвестиціям Саудівської Аравії в передові технології, особливо у захист від безпілотників. США збільшать свою присутність в Ер-Ріяді через навчання, логістику та підтримку кібербезпеки, а також можуть розгорнути ракетний батальйон Patriot для посилення протиракетної оборони та інтегрованого стримування.

Водночас, це не буде договір про взаємну оборону, що зобов'язує американські війська захищати найбільшого в світі експортера нафти в разі іноземного нападу.

"Саудівська Аравія отримає угоду про безпеку, яка дозволить розширити військову співпрацю і продаж американської зброї, але не оборонний договір, подібний до тих, що були укладені з Японією або Південною Кореєю, як цього спочатку прагнули", - сказав голова аналітичного центру Gulf Research Institute в Саудівській Аравії Абделазіз ас-Сагхер.

Фактор Трампа

Натомість ситуація ускладнюється приходом до Білого дому Дональда Трампа.

Хоча план новообраного президента щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту виключає будь-які положення про визнання державності або суверенітету палестинської держави, він є близьким союзником саудівського кронпринца.

Палестинські та деякі арабські чиновники побоюються, що Трамп і його зять Джаред Кушнер - архітектор "Угоди століття" (Угода про врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. - ред.) і також близький союзник кронпринца - можуть зрештою переконати його підтримати цей план.

За словами дипломатів, те, як принц узгодить саудівські пріоритети з цим мінливим дипломатичним ландшафтом, матиме вирішальне значення, визначаючи як його лідерство, так і майбутнє мирного процесу.

Перешкоди на шляху угоди

Нинішня адміністрація США не втрачає надії на укладення угоди про гарантії безпеки до того, як Байден піде з посади у січні, але на цьому шляху залишається низка перешкод. Одна особа у Вашингтоні, знайома з ходом переговорів, сказала, що є підстави для скептицизму щодо того, чи є достатньо часу для укладення угоди.

За словами джерела, американські чиновники усвідомлюють, що королівство все ще зацікавлене у формальному закріпленні гарантій, яких воно домагалося, особливо для отримання доступу до більш сучасного озброєння, але не впевнені, чи воліє воно зробити це за Байдена, чи зачекати на Трампа.

"Ми продовжуємо обговорювати і маємо багато напрямків на столі (з саудитами)", - сказав американський чиновник.

У Раді національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів, коли їх запитали про зусилля, спрямовані на досягнення угоди про американські гарантії безпеки для Саудівської Аравії.

Офіс Нетаньягу також відмовився коментувати позицію Ер-Ріяду щодо палестинської державності.

Оборонний договір, що надає Саудівській Аравії військовий захист США в обмін на визнання Ізраїлю, змінив би Близький Схід, об'єднавши двох давніх ворогів і зв'язавши Ер-Ріяд з Вашингтоном у той час, коли Китай просуває вплив у регіоні.

Це дозволило б королівству зміцнити свою безпеку та відвернути загрози з боку Ірану та його союзників-хуситів, щоб уникнути повторення ударів по своїх нафтових об'єктах у 2019 році, в яких Ер-Ріяд і Вашингтон звинуватили Тегеран. Іран заперечує будь-яку свою роль.

Високопоставлений саудівський чиновник заявив, що договір готовий на 95%, але Ер-Ріяд вирішив обговорити альтернативну угоду, адже це неможливо без нормалізації відносин з Ізраїлем.

Два джерела агентства зазначили, що залежно від формату, урізана угода про співпрацю може бути схвалена без проходження через Конгрес до того, як Байден піде з посади.

У переговорах щодо укладення договору про взаємну оборону були й інші камені спотикання. Наприклад, не було прогресу в переговорах про цивільну ядерну співпрацю, оскільки Саудівська Аравія відмовилася підписати так звану "Угоду 123" зі США, яка позбавила б Ер-Ріяд права на ядерне збагачення, повідомили шість джерел.

Заперечення Саудівської Аравії щодо статей, пов'язаних з правами людини, виявилися ще однією сферою розбіжностей, повідомило Reuters одне саудівське джерело, близьке до переговорів.

Великий "приз"

Хоча керівництво Саудівської Аравії рішуче виступає за палестинську державність, за словами дипломатів, залишається невизначеним, як відреагує кронпринц, якщо Трамп повернеться до угоди, яку він запропонував у 2020 році для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Цей план знаменує собою кардинальну зміну в політиці США та міжнародних угодах, адже він відверто стає на бік Ізраїлю і різко відхиляється від давнього принципу "земля в обмін на мир", що історично керував переговорами.

Він дозволить Ізраїлю анексувати величезні ділянки землі на окупованому Західному березі, включно з ізраїльськими поселеннями та долиною річки Йордан. Також він визнає Єрусалим "неподільною столицею Ізраїлю", фактично заперечуючи претензії палестинців на Східний Єрусалим як їхню столицю, що є головним прагненням у їхніх державницьких цілях і відповідно до резолюцій ООН.

Легітимізуючи ізраїльські анексії, план Трампа багато хто розглядає як серйозний удар по рішенню про дві держави і надіям палестинців на державність.

Фактор миру і стабільності

Саудівські чиновники наполягають на тому, що створення палестинської держави відповідно до попередніх міжнародних угод, включаючи Східний Єрусалим як її столицю, залишається важливою умовою для довгострокового регіонального миру і стабільності.

Без цього цикл насильства продовжуватиме ставити під загрозу будь-які нормальні відносини, кажуть вони.

"Як ми можемо уявити собі інтегрований регіон, якщо ми обходимо стороною палестинське питання? Ви не можете перешкоджати праву палестинців на самовизначення", - сказав високопоставлений саудівський чиновник.

В одній із найбільш жорстоких критичних заяв на адресу Ізраїлю з початку війни у Секторі Газа, наслідний принц Мухаммед у своєму виступі на арабському та ісламському саміті в Ер-Ріяді цього місяця назвав військові дії Ізраїлю "колективним геноцидом".

Однак потенціал нормалізації відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем, може бути переглянутий у майбутньому. Ймовірно це станеться після того, як "вляжеться пил" війни у Секторі Газа, а також, можливо, за іншого ізраїльського уряду, кажуть дипломати.

Фаваз Гергес, експерт з питань Близького Сходу в Лондонській школі економіки, сказав, що Трамп буде використовувати всі можливі шляхи для забезпечення історичної нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

За його словами, "для Трампа Саудівська Аравія є великим призом".

"Що ж стосується того, як нормалізація може відбутися, попри неодноразові наполягання саудівських лідерів на тому, що вони не визнають Ізраїль, доки не буде визначений реальний шлях до палестинської держави, Трамп міг би пообіцяти припинення вогню в Газі в обмін на нормалізацію і попередню обіцянку підтримати палестинську державу, не зобов'язуючи Ізраїль йти на будь-які реальні поступки палестинцям", - сказав Гергес.