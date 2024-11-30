Саудовская Аравия отказалась от сделки с США ради примирения с Израилем, - Reuters

Пытаясь заключить широкомасштабный договор о взаимной безопасности в начале этого года, Эр-Рияд смягчил свою позицию касательно признания палестинской государственности. Власти страны сообщили Вашингтону, что для нормализации отношений королевства Персидского залива будет достаточно публичной приверженности Израиля к решению о создании двух государств к западу от реки Иордан.

По данным двух саудовских и трех западных источников, на фоне общественного гнева в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке из-за военных действий Израиля в Секторе Газа, наследный принц Мухаммед ибн Салман вновь поставил признание Израиля в зависимость от конкретных шагов по созданию палестинского государства.

По словам западных дипломатов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему стремится к нормализации отношений с Саудовской Аравией, что даст ему более широкое признание в арабском мире.

Впрочем, он сталкивается с мощной оппозицией касательно любых уступок палестинцам после вторжения ХАМАС из Сектора Газа 7 октября 2023 года и осознает, что любой жест в сторону государственности приведет к расколу его правящей коалиции.

Партнерство вместо взаимной обороны

Поскольку оба лидера пока ограничены своими внутренними силовыми структурами, Эр-Рияд и Вашингтон надеются, что более скромный оборонный пакт между государствами может быть заключен до того, как президент Джо Байден покинет Белый дом в январе следующего года.

По словам шести источников Reuters, полноценный американо-саудовский договор должен одобрить Сенат США большинством в две трети голосов, но этого не произойдет, если Эр-Рияд не признает Израиль. В сентябре ибн Салман заявил, что дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией могут быть установлены только после создания независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме.

Соглашение, которое сейчас обсуждается, предусматривает расширение совместных военных учений и тренировок для противодействия региональным угрозам, преимущественно со стороны Ирана. По словам источников, договор будет способствовать партнерству между американскими и саудовскими оборонными компаниями, с гарантиями предотвращения сотрудничества с Китаем.

Соглашение будет способствовать инвестициям Саудовской Аравии в передовые технологии, особенно в защиту от беспилотников. США увеличат свое присутствие в Эр-Рияде через обучение, логистику и поддержку кибербезопасности, а также могут развернуть ракетный батальон Patriot для усиления противоракетной обороны и интегрированного сдерживания.

В то же время, это не будет договор о взаимной обороне, обязывающий американские войска защищать крупнейшего в мире экспортера нефти в случае иностранного нападения.

"Саудовская Аравия получит соглашение о безопасности, которое позволит расширить военное сотрудничество и продажу американского оружия, но не оборонный договор, подобный тем, что были заключены с Японией или Южной Кореей, как этого изначально стремились", - сказал глава аналитического центра Gulf Research Institute в Саудовской Аравии Абделазиз ас-Сагхер.

Фактор Трампа

В то же время, ситуация осложняется приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Хотя план новоизбранного президента по урегулированию израильско-палестинского конфликта исключает любые положения о признании государственности или суверенитета палестинского государства, он является близким союзником саудовского кронпринца.

Палестинские и некоторые арабские чиновники опасаются, что Трамп и его зять Джаред Кушнер - архитектор "Соглашения века" (Соглашение об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. - ред.) и также близкий союзник кронпринца - могут в конце концов убедить его поддержать этот план.

По словам дипломатов, то, как принц согласует саудовские приоритеты с этим меняющимся дипломатическим ландшафтом, будет иметь решающее значение, определяя, как его лидерство, так и будущее мирного процесса.

Препятствия на пути соглашения

Нынешняя администрация США не теряет надежды на заключение соглашения о гарантиях безопасности до того, как Байден уйдет с должности в январе, но на этом пути остается ряд препятствий. Один знакомый с ходом переговоров человек в Вашингтоне, сказал, что есть основания для скептицизма касательно того, есть ли достаточно времени для заключения соглашения.

По словам источника, американские чиновники осознают, что королевство все еще заинтересовано в формальном закреплении гарантий, которых оно добивалось, особенно для получения доступа к более современному вооружению, но не уверены, предпочитает ли оно сделать это при Байдене, либо подождать Трампа.

"Мы продолжаем обсуждать и имеем много направлений на столе (с саудитами)", - сказал американский чиновник.

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев, когда их спросили об усилиях, направленных на достижение соглашения об американских гарантиях безопасности для Саудовской Аравии.

Офис Нетаньяху также отказался комментировать позицию Эр-Рияда касательно палестинской государственности.

Оборонный договор, предоставляющий Саудовской Аравии военную защиту США в обмен на признание Израиля, изменил бы Ближний Восток, объединив двух давних врагов и связав Эр-Рияд с Вашингтоном в то время, как Китай продвигает влияние в регионе.

Это позволило бы королевству укрепить свою безопасность и отвлечь угрозы со стороны Ирана и его союзников-хуситов, чтобы избежать повторения ударов по своим нефтяным объектам в 2019 году, в которых Эр-Рияд и Вашингтон обвинили Тегеран. Иран отрицает какую-либо свою роль.

Высокопоставленный саудовский чиновник заявил, что договор готов на 95%, но Эр-Рияд решил обсудить альтернативное соглашение, поскольку это невозможно без нормализации отношений с Израилем.

Два источника агентства отметили, что в зависимости от формата, урезанное соглашение о сотрудничестве может быть одобрено без прохождения через Конгресс до того, как Байден уйдет с должности.

В переговорах по заключению договора о взаимной обороне были и другие камни преткновения. Например, не было прогресса в переговорах о гражданском ядерном сотрудничестве, поскольку Саудовская Аравия отказалась подписать так называемое "Соглашение 123" с США, которое лишило бы Эр-Рияд права на ядерное обогащение, сообщили шесть источников.

Возражения Саудовской Аравии в отношении статей, связанных с правами человека, оказались еще одной сферой разногласий, сообщил Reuters один саудовский источник, близкий к переговорам.

Большой "приз"

Хотя руководство Саудовской Аравии решительно выступает за палестинскую государственность, по словам дипломатов, остается неопределенным, как отреагирует кронпринц, если Трамп вернется к соглашению, которое он предложил в 2020 году для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Этот план знаменует собой кардинальное изменение в политике США и международных соглашениях, ведь он откровенно становится на сторону Израиля и резко отклоняется от давнего принципа "земля в обмен на мир", который исторически руководил переговорами.

Он позволит Израилю аннексировать огромные участки земли на оккупированном Западном берегу, включая израильские поселения и долину реки Иордан. Также он признает Иерусалим "неделимой столицей Израиля", фактически отрицая претензии палестинцев на Восточный Иерусалим как их столицу, что является главным стремлением в их государственных целях и в соответствии с резолюциями ООН.

Легитимизируя израильские аннексии, план Трампа многие рассматривают как серьезный удар по решению о двух государствах и надеждам палестинцев на государственность.

Фактор мира и стабильности

Саудовские чиновники настаивают на том, что создание палестинского государства в соответствии с предыдущими международными соглашениями, включая Восточный Иерусалим в качестве его столицы, остается важным условием для долгосрочного регионального мира и стабильности.

Без этого цикл насилия будет продолжать ставить под угрозу любые нормальные отношения, говорят они.

"Как мы можем представить себе интегрированный регион, если мы обходим стороной палестинский вопрос? Вы не можете препятствовать праву палестинцев на самоопределение", - сказал высокопоставленный саудовский чиновник.

В одном из самых жестких критических заявлений в адрес Израиля с начала войны в Секторе Газа, наследный принц Мухаммед в своем выступлении на арабском и исламском саммите в Эр-Рияде в этом месяце назвал военные действия Израиля "коллективным геноцидом".

Однако потенциал нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, может быть пересмотрен в будущем. Вероятно, это произойдет после того, как "уляжется пыль" войны в Секторе Газа, а также, возможно, при другом израильском правительстве, говорят дипломаты.

Фаваз Гергес, эксперт по вопросам Ближнего Востока в Лондонской школе экономики, сказал, что Трамп будет использовать все возможные пути для обеспечения исторической нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

По его словам, "для Трампа Саудовская Аравия является большим призом".

"Что же касается того, как нормализация может произойти, несмотря на неоднократные настаивания саудовских лидеров на том, что они не признают Израиль, пока не будет определен реальный путь к палестинскому государству, Трамп мог бы пообещать прекращение огня в Газе в обмен на нормализацию и предварительное обещание поддержать палестинское государство, не обязывая Израиль идти на любые реальные уступки палестинцам", - сказал Гергес.