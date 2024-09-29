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Саудівська Аравія готова стати посередником, щоб завершити війну РФ проти України

Неділя 29 вересня 2024 18:19
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Саудівська Аравія готова стати посередником, щоб завершити війну РФ проти України Фото: прапор Саудівської Аравії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Саудівська Аравія готова виступити посередником між Росією та Україною, аби завершити війну. Країна закликає до припинення кризи.

З відповідною заявою виступив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Аль Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки та стабільності", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що минулого року Саудівська Аравія приймала зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн та міжнародних організацій.

Також саудівський принц наголосив, що необхідно докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок.

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав Фейсал бін Аль Сауд.

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