Саудовская Аравия и ОАЭ готовят многомиллиардные инвестиции в SpaceX Маска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что раунд финансирования оценит производителя ракет примерно в 140 млрд долларов. По данным венчурной компании Space Capital, SpaceX привлекла всего 2 млрд долларов в 2022 году и 2,6 млрд долларов в 2020 году.

Представители компании и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что холдинговая компания Water and Electricity Holding Company из Саудовской Аравии, входящая в суверенный фонд благосостояния страны, и Alpha Dhabi из Объединенных Арабских Эмиратов участвуют в раунде финансирования.