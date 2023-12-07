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Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів, - Reuters

Фото: Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Саудівська Аравія звернулася до Сполучених Штатів із проханням виявити стриманість у відповідь на напади єменських хуситів на американські кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, із тривогою спостерігає за запуском ракет хуситів кораблями США.

Два джерела, знайомі з думкою Саудівської Аравії, заявили, що послання Ер-Ріяда Вашингтону про стриманість направлено з метою уникнути подальшої ескалації. Джерела додали, що Ер-Ріяд досі задоволений тим, як Сполучені Штати справляються із ситуацією.

Саудівська Аравія також наполягає на припиненні вогню у Секторі Газа. За словами кількох джерел, міжнародна політика Саудівської Аравії спрямована на сприяння регіональній стабільності після багатьох років конфронтації з Іраном та його союзниками.

Зосередившись на розширенні та диверсифікації економіки, Ер-Ріяд також цього року нормалізував відносини з Тегераном і прагне вийти з війни, яку він веде із хуситами в Ємені вже майже дев'ять років.

Джерела повідомили, що Саудівська Аравія прагне просувати мирний процес у Ємені, побоюючись, що він може бути зірваний.

Удари хуситів по кораблям США

Раніше повідомлялося, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Після події Сполучені Штати закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, через кілька днів американський військовий корабель і кілька комерційних судів зазнали нападу в Червоному морі.

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