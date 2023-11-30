США закликали Іран припинити пуски БПЛА поблизу американських кораблів

Сполучені Штати закликають Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Про це заявив командувач Центрального командування ВМС США віце-адмірал Бред Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВМС США.

"Іранські безпілотні літаки здійснили небезпечні та непрофесійні дії біля авіаносця USS Dwight Eisenhower у міжнародних водах 28 листопада", - йдеться у заяві Купера.

За його словами, авіаносна ударна група проводила звичайні польоти у міжнародних водах Аравійської затоки, коли виявила безпілотний літальний апарат на відстані 1370 метрів. Візуально БПЛА було ідентифіковано як іранську.

"Ці дії Ірану порушили заходи безпеки, викладені в міжнародних документах, які наказують пілотованим та безпілотним літакам залишатися на відстані понад 10 морських миль від авіаносця для забезпечення безпеки польотів військової та цивільної авіації", - додав він.

Купер також заявив, що небезпечна, непрофесійна та безвідповідальна поведінка Ірану ставить під загрозу життя громадян США та країн-партнерів, і має бути негайно припинено.

"Військово-морські сили США зберігають пильність і продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право, одночасно сприяючи регіональній морській безпеці", - наголосив командувач Центрального командування ВМС США.

Інциденти з безпілотниками на Близькому Сході

Нагадаємо, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, у жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.