ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Червоному морі атакували військовий корабель США та комерційні судна, - Пентагон

Неділя 03 грудня 2023 19:35
UA EN RU
У Червоному морі атакували військовий корабель США та комерційні судна, - Пентагон Фото: корабель ВМС США Carney (flickr.com/markp51)
Автор: Валерія Поліщук

Американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Пізніше єменські повстанці Хуті заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем, але не визнали, що атакували судно ВМС США.

Потенційно цей напад може означати серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході, пов'язаних із війною між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Ми знаємо про повідомлення, що стосуються нападів на корабель ВМС США Carney і комерційні судна в Червоному морі, і будемо надавати інформацію в міру її надходження", - заявили в Пентагоні.

Інциденти з безпілотниками на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Після події Сполучені Штати закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, у жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)
Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС