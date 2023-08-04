Саудівська Аравія поінформує РФ про результати мирного саміту України, - Politico

Видання зазначає, що Саудівська Аравія намагається повернутися на міжнародну арену та зміцнити свої дипломатичні сили. Тому у Джидді пройде зустріч політичних радників України, держав "глобального півдня", ЄС, США та Канади.

"Хоча неясно, чи візьме Мухаммед ібн Салман (наслідний принц Саудівської Аравії, - ред.) участь у зустрічі цими вихідними, очікується, що Саудівська Аравія повідомить Росію про результати", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що для самого принца це буде "спокусливою перспективою" для покращення свого іміджу, особливо, якщо учасники зустрічі ухвалять спільне комюніке.

При цьому Politico вважає малоймовірним, що учасники саміту зможуть ухвалити спільну заяву. У Данії місяць тому цього зробити не вдалося.

Що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено представників близько 30 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику.

Головною метою зустрічі стане "формула миру" України та підготовка до майбутнього Глобального саміту миру, який Україна хоче провести восени.

Також зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, Китай також може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

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