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Саудовская Аравия проинформирует РФ о результатах мирного саммита Украины, - Politico

Фото: принц Мухаммед ибн Салман (flickr.com/neadhmokratia)
Автор: Наталья Юрченко

Саудовская Аравия, вероятно, проинформирует Россию о результатах переговоров по "формуле мира" Украины. Встреча пройдет 5 и 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия пытается вернуться на международную арену и укрепить свои дипломатические силы. Поэтому в Джидде пройдет встреча политических советников Украины, государств "глобального юга", ЕС, США и Канады.

"Хотя неясно, примет ли Мухаммед ибн Салман (наследный принц Саудовской Аравии, - ред.) участие во встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия сообщит России о результатах", - говорится в материале.

Издание отмечает, что для принца это будет "соблазнительной перспективой" для улучшения своего имиджа, особенно, если на встрече примут совместное коммюнике.

При этом Politico считает маловероятным, что участники саммита смогут одобрить совместное заявление. В Дании месяц назад это сделать не удалось.

Что известно о встрече в Саудовской Аравии

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. На саммит были приглашены представители около 30 стран, в том числе развивающихся, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику.

Главной целью встречи станет "формула мира" Украины и подготовка к предстоящему Глобальному саммиту мира, который Украина хочет провести осенью.

Также отметим, что, по информации СМИ, Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

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