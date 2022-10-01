Саудівська Аравія інвестує у кіберспорт 38 млрд доларів: на що витратить

Передбачається, що інвестиції допоможуть диверсифікувати економіку, для цього створено спеціальний фонд Savvy Games Group.

Приблизно 13,31 млрд доларів планують витратити на купівлю та розвиток профільних трансляторів, 18,63 млрд - на міноритарні частки в ігрових компаніях. Приблизно 5,32 млрд доларів піде на інвестиції у найбільших розробників ігор, також частину коштів планують витратити на ігрові та кіберспортивні стартапи.

"Ми збираємося використовувати нереалізований потенціал сектору кіберспорту та ігор для диверсифікації нашої економіки, стимулювання інновацій у цьому секторі та подальшого розширення пропозиції розваг та кіберспортивних змагань", - заявив принц Саудівської Аравії та голова ради директорів Savvy Мухаммед бін Сал.