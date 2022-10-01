Саудівська Аравія інвестує у кіберспорт 38 млрд доларів: на що витратить

Саудівська Аравія у найближчі вісім років інвестує 38 млрд доларів у кіберспорт. Країна до 2030 року має намір стати осередком нової дисципліни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Передбачається, що інвестиції допоможуть диверсифікувати економіку, для цього створено спеціальний фонд Savvy Games Group.
Приблизно 13,31 млрд доларів планують витратити на купівлю та розвиток профільних трансляторів, 18,63 млрд - на міноритарні частки в ігрових компаніях. Приблизно 5,32 млрд доларів піде на інвестиції у найбільших розробників ігор, також частину коштів планують витратити на ігрові та кіберспортивні стартапи.
"Ми збираємося використовувати нереалізований потенціал сектору кіберспорту та ігор для диверсифікації нашої економіки, стимулювання інновацій у цьому секторі та подальшого розширення пропозиції розваг та кіберспортивних змагань", - заявив принц Саудівської Аравії та голова ради директорів Savvy Мухаммед бін Сал.
Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав принца Мухаммеда ібн Салмана відмовитися від співпраці з главою Кремля Володимиром Путіним .
Також повідомлялося, що Саудівська Аравія та ОАЕ економлять нафту в очікуванні енергетичної кризи . Країни мають резервні потужності з видобутку енергоносія.
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