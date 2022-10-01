UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Саудівська Аравія інвестує у кіберспорт 38 млрд доларів: на що витратить

Фото: Саудівська Аравія витратить на кіберспорт 38 млрд доларів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Саудівська Аравія у найближчі вісім років інвестує 38 млрд доларів у кіберспорт. Країна до 2030 року має намір стати осередком нової дисципліни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Передбачається, що інвестиції допоможуть диверсифікувати економіку, для цього створено спеціальний фонд Savvy Games Group.

Приблизно 13,31 млрд доларів планують витратити на купівлю та розвиток профільних трансляторів, 18,63 млрд - на міноритарні частки в ігрових компаніях. Приблизно 5,32 млрд доларів піде на інвестиції у найбільших розробників ігор, також частину коштів планують витратити на ігрові та кіберспортивні стартапи.

"Ми збираємося використовувати нереалізований потенціал сектору кіберспорту та ігор для диверсифікації нашої економіки, стимулювання інновацій у цьому секторі та подальшого розширення пропозиції розваг та кіберспортивних змагань", - заявив принц Саудівської Аравії та голова ради директорів Savvy Мухаммед бін Сал.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав принца Мухаммеда ібн Салмана відмовитися від співпраці з главою Кремля Володимиром Путіним .

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія та ОАЕ економлять нафту в очікуванні енергетичної кризи . Країни мають резервні потужності з видобутку енергоносія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудовская Аравия