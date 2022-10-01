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Саудовская Аравия инвестирует в киберспорт 38 млрд долларов: на что потратят

Фото: Саудовская Аравия потратит на киберспорт 38 млрд долларов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Саудовская Аравия в ближайшие восемь лет инвестирует 38 млрд долларов в киберспорт. Страна к 2030 году намерена стать центром новой дисциплины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается, что инвестиции помогут диверсифицировать экономику, для этого создан специальный фонд Savvy Games Group.

Приблизительно 13,31 млрд долларов планируют потратить на покупку и развитие профильных трансляторов, 18,63 млрд - на миноритарные доли в игровых компаниях. Приблизительно 5,32 млрд долларов уйдет на инвестиции в крупнейших разработчиков игр, также часть средств планируют потратить на игровые и киберспортивные стартапы.

"Мы собираемся использовать нереализованный потенциал сектора киберспорта и игр для диверсификации нашей экономики, стимулирования инноваций в этом секторе и дальнейшего расширения предложения развлечений и киберспортивных соревнований", - заявил принц Саудовской Аравии и председатель совета директоров Savvy Мухаммед бин Сал.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал принца Мухаммеда ибн Салмана отказаться от сотрудничества с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ экономят нефть в ожидании энергетического кризиса. Страны обладают резервными мощностями по добыче энергоносителя.

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Саудовская Аравия