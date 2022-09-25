ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц закликав принца Саудівської Аравії відмовитись від співпраці з Путіним

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 17:16
Шольц закликав принца Саудівської Аравії відмовитись від співпраці з Путіним Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Саудівської Аравії німецький канцлер Олаф Шольц закликав принца Мухаммеда ібн Салмана відмовитись від співпраці з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

Під час зустрічі сторони обговорили ізоляцію Путіна й пошук нових постачальників енергії.

Зазначається, що візит є примітним тим, що Захід протягом останніх чотирьох років уникав контакту з принцом. Згідно з даними американських спецслужб, Салман у 2018 році замовив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, який свого часу публікував матеріали проти родини принца.

Деякий час журналіст проживав у США у вигнанні. У 2018 році Хашоггі викрала та вбила група злодіїв, коли він повернення до Саудівської Аравії, аби забрати документи в консульстві для весілля.

Як відзначив Шольц, під час зустрічі з принцом, він не забув про вбивство журналіста.

"Ми обговорили всі питання прав людини. І ви можете бути впевнені, що нічого не залишилося невисловленим, що потрібно було б сказати", - сказав канцлер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудовская Аравия Російська Федерація
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю