Саудовская Аравия и ОАЭ экономят нефть в ожидании энергокризиса, - Reuters

Лидеры ОПЕК, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, готовы обеспечить "значительное увеличение" добычи нефти. Это произойдет, если мир столкнется с серьезным кризисом предложения этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ввиду того, что этой зимой в Европе газа, возможно, не будет, а в новом году может быть установлен потолок цен на российскую нефть, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников.

Источники не оценили какого-либо увеличения, но сказали, что Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2,0-2,7 млн баррелей в сутки.

"Единственный раз, когда мы можем доказать, что у нас есть больше свободных мощностей, - это когда дело доходит до затяжного кризиса", - сказал источник, добавив, что это произойдет, когда члены ОПЕК увеличат добычу.

По словам источников, это может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, членом ОПЕК+, и Западом из-за вторжения Москвы в Украину не показывает никаких признаков ослабления.

Начавшееся 24 февраля вторжение подняло европейские цены на газ до рекордных значений и подняло мировые цены на нефть марки Brent до 14-летнего максимума. В результате инфляция достигла максимума за несколько десятилетий, и центральные банки начали резко повышать процентные ставки. Однако мировые цены на нефть упали после мартовских пиков и снова упали, отчасти из-за того, что высокие цены ограничили потребление.

Жест доброй воли

Аналитики говорят, что ОПЕК+ не видит логики в добавлении нефти к падающему рынку.

"При наличии резервных мощностей ниже 2 млн баррелей в сутки в августе мы считаем, что ОПЕК+ предпочла сохранить свой порох сухим и использовать свой буфер для устранения возможных будущих сбоев", - сказал Тамаш Варга из PVM.

После визита президента США Байдена в Саудовскую Аравию в июле с целью потребовать дополнительных объемов нефти для охлаждения международных рынков, аналитики предположили, что ОПЕК+ увеличит предложение.

Поездка в Саудовскую Аравию была запланирована только после того, как в начале июня ОПЕК+ объявила об увеличении добычи в июле и августе. На встрече в среду обсуждались планы на сентябрь.

В этом контексте принятое в среду решение увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, что является одним из самых низких показателей с момента введения квот ОПЕК в 1982 году, было жестом доброй воли, сказал один из источников.

"Да, он небольшой, но он показывает, что ОПЕК+, учитывая тот факт, что в него входит так много стран, таких как Россия, Иран, Венесуэла со всеми их недовольствами, сумела прийти к консенсусу и двигаться вперед", - сказал источник.

После решения, принятого в среду, 3 августа Белый дом заявил, что президент Байден будет по-прежнему сосредоточен на снижении цен на топливо.