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Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле

Новости » Энергетика     10.03.2020 - 11:19
Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.

Отметим, мировые рынки уже резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

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